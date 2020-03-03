2020-03-03T18:10:57+03:00
Общество

Синоптики рассказали о прогнозах на предстоящие праздники

Идеально тёплая погода ожидает москвичей на мартовские выходные 8 и 9 числа
Ася КУЗНЕЦОВА
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Идеально теплая погода ожидает москвичей на праздничные мартовские выходные 8 и 9 числаИдеально теплая погода ожидает москвичей на праздничные мартовские выходные 8 и 9 числаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Москве, центральной России и многих других регионах со среды, 4 марта, будут побиты шесть абсолютных температурных рекордов подряд. Весна пришла на месяц раньше. Синоптики ожидали её в конце марта.

4 марта температура в Москве поднимется до +6... +8. Последний раз так тепло в этот день было 1959 году. Тогда в Москве тепло достигло +7,5 градусов. 5 марта москвичей ожидает +8... +10, предыдущий рекорд этот и следующий день установили в 1995 году, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

На праздники в Москву придёт "идеально тёплая погода". Так, 7 марта жителей столичного региона ждёт 8-10 градусов тепла, также тепло было в этот день было в 2002 году. 8 и 9 марта в тепло достигнет рекордных 11-13 градусов в Москве и 9-14 градусов в Московской области. Прежний рекорд в мартовские праздники установлен в 2014 году.

Евгений Тишковец также рассказал, что на праздники в центральной части России ожидается плюс 10-15 градусов, на юге России - плюс 19-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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