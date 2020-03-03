Минобороны РФ опубликовало видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 километров в час
В сети появилось впечатляющее видео дозаправки стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Запись была опубликована канале Минобороны РФ в YouTube во вторник, 3 марта.
Полеты продолжительностью более восьми часов с дозаправкой в небе выполнили летчики российской дальней авиации. Сообщается, что "Белого лебедя" удалось "прикормить" от воздушных танкеров Ил-78. Сложнейшая для пилотов операция происходила на высоте более 5 тысяч метров и скорости порядка 600 километров в час.
Напомним, в конце 2020 года состоятся выкатка и испытания первого, собранного с нуля в России Ту-160М. Президент России Владимир Путин в январе 2018 года после осмотра Казанского авиационного завода им. Горбунова и понаблюдал за полетом модернизированного "Лебедя" предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160.
Полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 с дозаправкой в воздухе от Ил-78.
ИСТОЧНИК KP.RU