ИГ* постарается сорвать соглашение США и талибов, заявили в МИД

3 Март 2020 2020-03-03T18:32:44+03:00

29 февраля "Талибан" и США на торжественной церемонии в Катаре подписали первое за более чем 18 лет войны мирное соглашение Фото: REUTERS

29 февраля стороны подписали первое за более чем 18 лет войны мирное соглашение

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"Исламское государство"* постарается сорвать соглашение США и талибов, заявил cпецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. При этом он отметил, что договорённость предусматривает возможность провокаций.

- Они будут стараться срывать, но американцы с талибами это учли. Ведь были даже в ходе недели тишины несколько терактов, нападений, все понимали, что ИГ* постарается сорвать и все списать на талибов. Но разобрались американцы, - передаёт слова Кабулова РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 29 февраля "Талибан" и США на торжественной церемонии в Катаре подписали первое за более чем 18 лет войны мирное соглашение. Договор подразумевает вывод американских войск из Афганистана и запуск мирного процесса урегулирования конфликта в стране. Переговоры по этому вопросу велись с конца 2018 года.

Со стороны американцев документ подписал спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад, а со стороны исламистов - заместитель лидера талибов*, глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар.

* Запрещённая в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU