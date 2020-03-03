Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину исполнилось 54 года

3 Март 2020 2020-03-03T19:16:25+03:00

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Во вторник, 3 марта, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин отмечает День рождения. Политику исполнилось 54 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Поздравить Мишустина уже успели президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министра страны Сергей Румас, глава правительства Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Киргизской Республики Мухамметкалый Абылгазиев, четвертый премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и главы других государств.

Несмотря на праздник у Мишустина во вторник полноценный рабочий день, с запланированными совещаниями и встречами.

Напомним, что это первый День рождения Михаила, который он проводит в должности главы правительства России. На этот пост он был назначен президентом России Владимиром Путиным после заявления Дмитрия Медведева об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU