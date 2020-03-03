Суд Анкары назвал дату следующего заседания по делу об убийстве посла Карлова

3 Март 2020 2020-03-03T19:05:40+03:00

Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" Фото: REUTERS

Подсудимые отрицают свою вину и требуют освободить их

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Рассматривающий дело об убийстве российского посла Андрея Карлова суд Анкары сохранил меру пресечения для всех обвиняемых. Следующее заседание назначено на 5 марта.

Во время заседания 3 марта обвиняемые снова просили об освобождении и заявляли о том, что у следствия нет доказательств их причастности к убийству Карлова. Судья Хикмет Эрдоган сохранил для всех обвиняемых меру пресечения, отклонив все ходатайства, сообщает РИА Новости.

Суд по делу об убийстве российского дипломата начался 8 января 2019 года. На первых слушаниях все обвиняемые отрицали свою вину.

Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Его застрелил полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. После нападения его ликвидировали силы безопасности. Обвинения выдвинули 28 подозреваемым. Среди них был оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен. Он также отвергает обвинения.

В обвинительном заключении сказано, что нападение на российского дипломата Карлова было совершено с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

ИСТОЧНИК KP.RU