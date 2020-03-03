2020-03-03T19:17:16+03:00
Общество

В Конституции предложили прописать конфискацию имущества коррупционеров

С такой инициативой выступил глава СК Александр Бастрыкин
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Конституции предложили прописать конфискацию имущества коррупционеров. Фото: Антон Новодережкин/ТАССВ Конституции предложили прописать конфискацию имущества коррупционеров. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за коррупционные преступления.

- Следственный комитет РФ по-прежнему считает наиболее действенной мерой по сдерживанию коррупции применение конфискации имущества в качестве меры уголовного наказания, - приводит его слова ТАСС.

Бастрыкин заявил, что такие санкции являются наиболее эффективным методом в борьбе с коррупцией. Он напомнил, что только за прошедший год в суд были переданы 8,5 тысяч уголовных дел о коррупции, в их числе 3,5 тысячи - о взяточничестве. В 2019 году на скамью подсудимых оправилось 479 человек, в том числе депутаты органов местного самоуправления, 75 адвокатов, 55 членов избирательных комиссий и 45 следователей.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в конституцию состоится 22 апреля, этот день будет нерабочим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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