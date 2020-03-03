Врач объяснил, чем полезен пост

3 Март 2020 2020-03-03T19:36:22+03:00

Самым полезным во время поста станет отказ от вредных привычек - курения, переедания и алкоголя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одной из самых больших опасностей может стать переедание после окончания ограничений

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Многие ограничения поста полезны для здоровья, однако переход между системами питания должен быть плавным, считает главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров.

Самым полезным во время поста станет отказ от вредных привычек - курения, переедания и алкоголя.

- Ограничения, если они разумны и сопровождаются молитвой и духовной жизнью, полезны не только для души, но и для здоровья, - цитирует РИА Новости Алексея Зарова.

При этом врач предостерегает о болезнях, которые могут быть вызваны резкой сменой питания после окончания поста. Он рассказал, что верующим следует быть очень аккуратными за праздничным пасхальным столом.

- Пациенты обращаются к нам иногда в тяжелом состояния и оказываются в реанимации с панкреатитом. Надо очень разумно и осторожно выходить из поста, - советует эксперт.

Он также напомнил, что правила поста могут иметь свои послабления для тех, кто питается по правилам лечения.

Ранее сайт kp.ru приводил рекомендации диетологов о необходимых продуктах во время поста.

ИСТОЧНИК KP.RU