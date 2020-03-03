2020-03-03T19:52:13+03:00
В мире

Сирийская армия сбила еще один турецкий ударный беспилотник

Он стал шестым за последние двое суток
Ася КУЗНЕЦОВА
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Беспилотник Байрактар был подбит во время полёта на позиции правительственных войск на западе провинции АлеппоБеспилотник Байрактар был подбит во время полёта на позиции правительственных войск на западе провинции АлеппоФото: EAST NEWS
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Армия Сирии сбила ещё один ударный беспилотник Турции над северо-западом Сирийской республики.

Беспилотник Байрактар был подбит во время полёта на позиции правительственных войск на западе провинции Алеппо. Он стал шестым сбитым турецким беспилотником за последние двое суток, сообщил портал "Аль-Масдар".

2 марта на сайт kp.ru сообщал, что их войска Турции сбили истребитель Aero L-39 Albatros ВВС Сирии. До этого Министерство обороны Турции также сообщало, что войска сбили два самолёта Су-24 ВВС Сирии на севере республики.

Военный спецназ Сирии проводит 3 марта наступательную операцию против боевиков около города Афис. Он расположен к северу от стратегически важного населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб. Об этом также сообщил портал "Аль-Масдар".

ИСТОЧНИК KP.RU

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