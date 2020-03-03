2020-03-03T20:37:10+03:00
Общество

Госавтоинспекция: смертность в результате ДТП в России снизилась на 7%

Генерал-майор полиции Олег Понарьин в эфире Радио "Комсомольская правда" признал, что достичь таких показателей было непросто [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В студии Олег ПонарьинВ студии Олег ПонарьинФото: скриншот с видео
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Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" стал приносить видимые результаты. В числе достижений за 2019 - уменьшение смертности в результате ДТП в России на 7%. Об этом рассказал генерал-майор полиции, замначальника Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин в эфире программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда".

"Мне приятно осознавать, что наступило время сказать что-то хорошее и о нацпроекте, в общем, и о федпроекте, в частности. 51 субъект РФ добился своих региональных целевых показателей - это очень хороший результат. И в общей сложности России удалось снизить количество погибших в ДТП на 7% снизить по сравнению с прошлым годом и на 11% по сравнению с 2017-м", - сказал сотрудник Госавтоинспекции, отвечая на вопросы ведущих программы Антона Челышева и Натальи Агре.

По словам генерал-майора, количество ДТП, связанных с выездом ТС на встречную полосу, в прошлом году сократилось на 9%. Число погибших в таких авариях уменьшилось на 10%, пострадавших - на 9%. Также люди стали реже гибнуть при нарушении правил обгона (на 15%). В случае с неправильным выбором дистанции тоже наблюдается снижение аварийности. Уменьшилась и смертность детей в результате аварий, в том числе на пешеходных переходах и при их перевозке (5,5%).

Олег Понарьин признал, что эта цифра далась ведомству с большим трудом, но очень приятно "спасать жизни".

Олег Понарьин: В России удалось снизить количество погибших в ДТП на 7%.Смертность детей в результате дорожно-транспортных аварий тоже значительно уменьшилась

ИСТОЧНИК KP.RU

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