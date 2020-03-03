Борис Джонсон собирается уйти в декрет

3 Март 2020 2020-03-03T20:49:00+03:00

По закону Великобритании, отцы могут взять оплачиваемый декретный отпуск на две недели Фото: REUTERS

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что намерен уйти в отпуск по уходу за ребёнком, когда тот родится.

55-летний политик и 31-летняя Керри Саймондс 29 февраля сообщили о том, что помолвлены с конца 2019 года. Они также заявили, что станут родителями в начале лета.

- Почти наверняка да, - ответил Борис Джонсон на вопрос журналистов о том, планирует ли он в пример другим отцам уйти в отпуск по уходу за ребёнком.

По закону Великобритании, отцы могут взять оплачиваемый декретный отпуск на две недели. Оформить его можно только после рождения ребёнка, а закончиться он должен до 56 дня его жизни. Британские мамы могут взять отпуск на 52 недели.

В канцелярии премьер-министра не уточняют, на кого будут возложены обязанности Джонсона на время его декрета.

Керри Саймондс станет мамой в первый раз. Из-за романа с ней Джонсон развёлся со своей женой - юристом Мариной Уилер, от которой у него четверо детей. У Бориса Джонсона есть также внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и ещё один внебрачный ребёнок, по неподтверждённым данным. От вопросов журналистов о количестве детей премьер всегда уходит.

Борис Джонсон и Керри Саймондс стали первой на Даунинг-стрит парой, не зарегистрированной официально.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/722132" frameborder="0"></iframe> Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.Люди не верили, а он всё-таки стал премьер-министром Великобритании!

ИСТОЧНИК KP.RU