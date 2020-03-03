Замглавы Госавтоинспекции России Олег Понарьин: будущее за автоматизированными автомобилями

3 Март 2020 2020-03-03T22:05:31+03:00

В госавтоинспекции считают, что для достижения нулевой смертности на дорогах не обойтись без прогрессивных решений. Об этом и многом другом - в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео]

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Российский автопарк постепенно стареет не только в сегменте физических лиц, но и в части автобусов, грузового транспорта, однако сейчас на рынки выходят машины совершенно иного качества. Внедренные в них технологии позволяют компенсировать ошибки водителей. Будущее именно за такими автомобилями, считает генерал-майор полиции, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин.

Общаясь в ведущими программы "Россия в движении" Антоном Челышевым и Натальей Агре в эфире Радио "Комсомольская правда", замглавы Госавтоинспекции напомнил, что сейчас в мире говорят уже о полной модернизации транспорта. Возможно, такие машины и не отменят участие человека в вождении, но помогут ему контролировать ТС в движении.

"В перспективе думаю, что появится автомобиль, может быть не отменяющий участие человека - поскольку это уникальное существо, и заменить его искусственным интеллектом не получится - но все параметры движения автомобиля будут под контролем техники", - предположил Олег Понарьин.

Он добавил, что Госавтоинспекция стремится к достижению показателя нулевой смертности и без прогрессивных решений в данном случае не обойтись. Если говорить о дорогах, то стоит заняться разделением встречных потоков. Минтранс РФ уже готовит соответствующий план для многополосных дорог. Госавтоинспекция его согласовала. В этом году начнется реализация проекта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764383" frameborder="0"></iframe> Олег Понарьин: будущее за высокоавтоматизированным транспортом.В настоящий момент в России наблюдается старение автопарка

ИСТОЧНИК KP.RU