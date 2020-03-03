Замглавы Госавтоинспекции России Олег Понарьин: будущее за автоматизированными автомобилями
Российский автопарк постепенно стареет не только в сегменте физических лиц, но и в части автобусов, грузового транспорта, однако сейчас на рынки выходят машины совершенно иного качества. Внедренные в них технологии позволяют компенсировать ошибки водителей. Будущее именно за такими автомобилями, считает генерал-майор полиции, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин.
Общаясь в ведущими программы "Россия в движении" Антоном Челышевым и Натальей Агре в эфире Радио "Комсомольская правда", замглавы Госавтоинспекции напомнил, что сейчас в мире говорят уже о полной модернизации транспорта. Возможно, такие машины и не отменят участие человека в вождении, но помогут ему контролировать ТС в движении.
"В перспективе думаю, что появится автомобиль, может быть не отменяющий участие человека - поскольку это уникальное существо, и заменить его искусственным интеллектом не получится - но все параметры движения автомобиля будут под контролем техники", - предположил Олег Понарьин.
Он добавил, что Госавтоинспекция стремится к достижению показателя нулевой смертности и без прогрессивных решений в данном случае не обойтись. Если говорить о дорогах, то стоит заняться разделением встречных потоков. Минтранс РФ уже готовит соответствующий план для многополосных дорог. Госавтоинспекция его согласовала. В этом году начнется реализация проекта.
Олег Понарьин: будущее за высокоавтоматизированным транспортом.В настоящий момент в России наблюдается старение автопарка
ИСТОЧНИК KP.RU