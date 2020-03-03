2020-03-03T21:59:37+03:00
Общество

Госавтоинспекция планирует закрепить в ПДД правила расположения камер на дорогах

Генерал-майор полиции Олег Понарьин в эфире Радио "Комсомольская правда" напомнил, что целью видеофиксации является предотвращение ДТП [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Камера должна информировать водителя, что на дороге образовался очаг аварийностиКамера должна информировать водителя, что на дороге образовался очаг аварийностиФото: Иван МАКЕЕВ
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В России установлено более 13,5 тысячи стационарных камер фото и видеофиксации и около четырех тысяч передвижных комплексов. Большая их часть принадлежит субъектам, либо владельцам дорог, но право применения выдает Госавтоинспекция.

Генерал-майор полиции, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин в эфире Радио "Комсомольская правда" напомнил слушателям, что целью установки таких камер является недопущение нарушений в особо опасных или потенциально опасных местах. Главное - это превенция, а не поимка граждан, которые не соблюдают ПДД.

"Само нахождение камеры должно информировать водителя, что здесь либо уже очаг аварийности образовался, либо место близкое к этому понятию", - пояснил Олег Понарьин в общении в ведущими программы "Россия в движении" Антоном Челышевым и Натальей Агре.

Он рассказал, что ранее было решено четко обозначить места расположения камер. Для достижения этой цели уже готовятся предложения по изменению правил дорожного движения и стандартов.

Госавтоинспекция готовит изменения в ПДД с целью обозначения мест расположения камер на дррогах.В России насчитывает более 13,5 тысячи стационарных и около 4 тысяч передвижных комплексов фото-видеофиксации

ИСТОЧНИК KP.RU

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