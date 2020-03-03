Власти Москвы рассказали об условиях в инфекционных больницах
Заместитель мэра по социальному развитию Анастасия Ракова рассказала, что для улучшения условий госпитализированных с симптомами ОРВИ после посещения эпидемически неблагополучных стран разместят в новой клинике в Коммунарке.
Она также отметила, что все сотрудники московских инфекционных больниц пользуются всеми нужными средствами защиты. Пациенты обеспечены масками, палаты регулярно дезинфицируют. В одном помещении лечатся только пациенты с одинаковыми симптомами, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
- В средствах защиты пациенты могут выходить из палат. Носить и менять маску каждые три часа - обязанность пациентов, о чем им разъясняется при поступлении в стационар и при ежедневном обходе лечащим врачом, - добавили представители пресс-службы.
В больницах уборку проводят с помощью многофункциональной уборочной тележки. Они отдельные для палат и для коридора. Дезинфицирующий раствор сменяют после уборки в каждой палате.
ИСТОЧНИК KP.RU
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