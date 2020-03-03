Трамп назвал "хорошим" разговор с лидером "Талибана"*

3 Март 2020 2020-03-03T22:39:53+03:00

Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с заместителем лидера "Талибана"* по политическим вопросам муллой Абдулой Гани Барадаром Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с заместителем лидера "Талибана"* по политическим вопросам муллой Абдулой Гани Барадаром. Об этом сообщает AFP.

Абдула Гани Барадар возглавляет политический офис движения в столице Катара, Дохе. Он также руководил делегацией талибов на переговорах с США 29 февраля и многих международных встречах. Историческое мирное соглашение с Америкой, которое предусматривает урегулирование длящегося более 18 лет вооружённого конфликта, подписано именно Барадаром.

Ранее сайт kp.ru сообщал, представители МИДа Ирана прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"*, сказав, что США не имели права подписывать договор с радикальным движением.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что "Исламское государство"* постарается сорвать соглашение США и талибов, отметив, что договорённость предусматривает возможность провокаций.

* Запрещённая на территории Российской Федерации организация

ИСТОЧНИК KP.RU