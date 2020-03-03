Трамп назвал "хорошим" разговор с лидером "Талибана"*
Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с заместителем лидера "Талибана"* по политическим вопросам муллой Абдулой Гани Барадаром. Об этом сообщает AFP.
Абдула Гани Барадар возглавляет политический офис движения в столице Катара, Дохе. Он также руководил делегацией талибов на переговорах с США 29 февраля и многих международных встречах. Историческое мирное соглашение с Америкой, которое предусматривает урегулирование длящегося более 18 лет вооружённого конфликта, подписано именно Барадаром.
Ранее сайт kp.ru сообщал, представители МИДа Ирана прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"*, сказав, что США не имели права подписывать договор с радикальным движением.
Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что "Исламское государство"* постарается сорвать соглашение США и талибов, отметив, что договорённость предусматривает возможность провокаций.
* Запрещённая на территории Российской Федерации организация
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