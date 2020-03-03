2020-03-03T22:55:35+03:00
Происшествия

Во Франции мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей

Преступник вооружён
Ася КУЗНЕЦОВА
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Во французском городе Труа вооруженный мужчина удерживает в заложниках беременную женщину и пятерых детей, сообщает BFMTV в своём Twitter. Канал также уточняет, что захват произошёл скорее всего в ходе семейной ссоры.

Ранее сайт kp.ru сообщал о захвате заложников в торговом центре в Маниле. Там вооруженный мужчина удерживал около 30 человек. Нападавший раньше работал охранником в атакованном ТЦ, однако был уволен несколько недель назад. Почти все заложники - сотрудники магазинов. Захватчик был вооружен пистолетом и гранатами.

До этого солдат в Таиланде взял в заложники около 20 посетителей торгового центра Terminal 21. В министерстве здравоохранения Таиланда сообщали, что солдат убил 20 человек и ранил 21. Из жертв двое - сослуживцы и начальник стрелка: 48-летний полковник Ананроте Красэ, 63-летняя Анонг Митчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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