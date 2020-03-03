2020-03-03T23:12:05+03:00
В мире

Украинцы требуют забрать в больницу жену первого пациента с коронавирусом

У женщины нет симптомов, и она добровольно соблюдает карантинные меры
Юлия САЛЬНИКОВА
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Соседи пикетировали под окнами женщины, у которой муж попал в больницу с диагнозом "коронавирус"Соседи пикетировали под окнами женщины, у которой муж попал в больницу с диагнозом "коронавирус"Фото: Кадр видео
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Соседи первого заразившегося коронавирусом украинца устроили пикет у стен дома в Черновцах. Жители многоэтажки не на шутку испугались, что опасный вирус может передаться другим людям от запертой в квартире женщины, жены заразившегося пациента.

Напомним, сам мужчина с диагнозом коронавирус находится в инфекционном отделении местной больницы. Он поступил к врачам уже с лихорадкой. Сейчас его жизни ничто не угрожает, состояние больного врачи оценивают, как стабильное. Кстати, медики назвали пациента и его супругу "сознательными гражданами" - при симптомах простудного заболевания они сразу же позвонили в "скорую" и сообщили, что путешествовали по Италии, и теперь у мужчины поднялась температура.

У супруги заболевание не подтвердилось, но у нее продолжают брать анализы. Но, как сообщает "Чернівецький промінь", самоизоляция женщины в квартире не понравилась ее соседям. Они решили, вдруг та больна и устроили под ее окнами митинг, чтобы врачи забрали ее в больницу.

Пикеты из-за коронавируса в Украине проводят не впервые. Например, возвращение украинцев на Родину из Уханя (Китай) сопровождалось перекрытием дорог, поджогом покрышек, некоторые "активисты" и вовсе забрасывали камнями автобус с эвакуированными людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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