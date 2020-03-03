2020-03-03T23:53:11+03:00
В мире

Депутаты Верховной рады об отставке Гончарука: «Отправим Незнайку обратно на луну»

После того, как премьер-министр Украины написал заявление об уходе, украинские депутаты приступили к сигнальному голосованию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Премьер-министр Украины уже писал заявление об отставке, но документ не подписал президентПремьер-министр Украины уже писал заявление об отставке, но документ не подписал президентФото: REUTERS
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Украинские депутаты из партии "Слуга народа" провели "сигнальное голосование" накануне Внеочередного заседания рады. Один из вопросов повестки, и самый главный, - кадровые перестановки, инициированные президентом Владимиром Зеленским: смена премьер-министра, а также главы НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапки.

Снять с поста Алексея Гончарука по закону без его заявления об отставке нельзя в течение года, до последнего была интрига, написал ли украинский премьер заявление. По сообщению депутатов из Верховной рады, такой документ подписан.

В связи с этим украинские парламентарии приступили к "сигнальному голосованию", на этом заседании присутствовал Владимир Зеленский. Практика "сигнального голосования" существует в Украине несколько лет и неоднократно подвергалась критике со стороны законодателей из других стран. Это так своего рода пробное голосование, чтобы не допустить "холостых" реальных голосований. Повторно депутаты проголосуют 4 марта.

- Завтра отправим Незнайку обратно на луну. Во фракции три голоса против его отставки и трое воздержавшихся, - подводит итоги сигнального голосования по Гончаруку нардеп Бужанский, его слова приводит издание Страна.ua.

На должность нового премьера "Слуги народа" одобрили Дениса Шмыгаля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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