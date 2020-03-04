2020-03-04T00:13:27+03:00
Общество

Верховный муфтий поддержал поправку о народе в Конституции

В главном документе страны может появиться пункт о статуте русского языка и "праве народов России на изучение родных языков"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Поправки в Конституцию рассмотрят депутаты во втором чтении Фото: ГосдумаПоправки в Конституцию рассмотрят депутаты во втором чтении Фото: Госдума
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Верховный муфтий России Талгат Таджуддин прокомментировал предложение закрепить в Конституции понятие "государствообразующий народ".

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок для рассмотрения во втором чтении. Например, глава государства предлагает прописать в Конституции, что Россия является правопреемником СССР, еще одно предложение касается русского языка, его статуса и права народов России на изучение родных языков.

Поправку президента поддержали в Комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.

- Тут же не выпячивается, что русский народ – только он государствообразующий, это как обоснование для того, чтобы русский язык был на всей территории России государственным языком. Я за, - сказал РИА Новости Таджуддин, возглавляющий Центральное духовное управление мусульман.

Муфтий также обратил внимание и на другую поправку, о том, что русский народ входит в союз равноправных народов России. По его мнению, это правильно, поскольку союз этот добровольный, и в него входят большие и малые народы. Но Таджуддин не поддерживает предложение закрепить в Конституции статус государствообразующего народа за одной нацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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