Верховный муфтий поддержал поправку о народе в Конституции
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин прокомментировал предложение закрепить в Конституции понятие "государствообразующий народ".
Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок для рассмотрения во втором чтении. Например, глава государства предлагает прописать в Конституции, что Россия является правопреемником СССР, еще одно предложение касается русского языка, его статуса и права народов России на изучение родных языков.
Поправку президента поддержали в Комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.
- Тут же не выпячивается, что русский народ – только он государствообразующий, это как обоснование для того, чтобы русский язык был на всей территории России государственным языком. Я за, - сказал РИА Новости Таджуддин, возглавляющий Центральное духовное управление мусульман.
Муфтий также обратил внимание и на другую поправку, о том, что русский народ входит в союз равноправных народов России. По его мнению, это правильно, поскольку союз этот добровольный, и в него входят большие и малые народы. Но Таджуддин не поддерживает предложение закрепить в Конституции статус государствообразующего народа за одной нацией.
ИСТОЧНИК KP.RU