2020-03-04T00:44:04+03:00
В мире

На Украине 18 школьников отравились газом

В находящемся рядом со школой кафе с нарушением правил меняли газовый баллон
Юлия САЛЬНИКОВА
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Состояние пострадавших подростков стабильноеСостояние пострадавших подростков стабильноеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Почти 20 украинских школьников отравились парами пропана. Газ проник в класс из кафе, которое располагалось в непосредственной близости от учебного заведения. В тот день, 3 марта, работники кафе вызвали мастера для замены газового баллона. Вероятно, процедуру проводили с нарушением техники безопасности, поскольку запах газа сначала почувствовали прохожие на улице, в итоге газ достиг учебного класса и дети почувствовали себя плохо. В школу вызвали "скорую".

- Происшествие произошло в городе Могилев-Подольский. 18 школьников обратились за медицинской помощью, 11 из них госпитализированы. Полицейские выяснили, что подростки отравились парами газа (пропана),- сообщили в полиции.

Подросткам по 13, 14 лет, все он - ученики средних классов По факту отравления возбуждено уголовное дело ("Загрязнение атмосферного воздуха". Виновнику грозит до трех лет ограничения свободы. Состояние госпитализированных стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Украине 18 школьников отравились газом
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