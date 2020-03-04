Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

4 Март 2020 2020-03-04T01:00:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Всемирном банке заявили о поддержке стран, где получил распространение коронавирус. Принято решение направить в развивающиеся страны для борьбы с новым заболеванием 12 миллиардов долларов. Это "первый пакет", который призван «уменьшить трагическое воздействие» коронавируса.

- Мы работаем над тем, чтобы обеспечить быстрое и гибкое реагирование на потребности развивающихся стран в борьбе с распространением COVID-19, - сказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, его слова приводит CNN.

На эти деньги государства с низкими и средними доходами смогут получить гранты и кредиты под низкий процент, чтобы расширить доступ к медицинским услугам.

Какие именно страны получат средства Всемирного банка, не сообщается.

Ранее президент США Дональд Трамп пожертвовал квартальную зарплату комитету здравоохранения, специалисты которого ведут борьбу с коронавирусом в Америке. В США заражены 108 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU