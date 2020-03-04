2020-03-04T02:08:00+03:00
Общество

Автомобили в России могут оснастить системами оповещения о нарушении ПДД

Считывать информацию о сигналах светофора и дорожных знаках автомобиль будет с помощью камер
Юлия САЛЬНИКОВА
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ГОСТ находится на утвержденииГОСТ находится на утвержденииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Российские автомобили смогут оповещать водителя о нарушении ПДД. Такое станет возможно после того, как примут соответствующий ГОСТ для "умных систем" автомобиля. Речь идет о машинах, сделанных в России.

С технической точки зрения к подобным изменениям на заводах готовы. Разработаны системы, которые во время движения автомобиля (на скорости до 150 км.ч), могут распознавать сигналы светофора, дорожные знаки, разметку и оповещать водителя, если он нарушил какое-либо из правил дорожного движения. "Видеть" машина сможет с помощью камер, сигналы будут поступать в вычислительный модуль, где и определится - было нарушение или нет. Если водитель проигнорировал требования ПДД, то получит сигнал на дисплей или звуковой сигнал.

- ГОСТ уже прошел публичное обсуждение, выполнена его корректировка в соответствии с замечаниями автопроизводителей и сейчас находится на стадии утверждения,- сообщил Известиям заместитель гендиректора по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев.

В ГОСТ прописаны характеристики новой системы. Например, дальность обнаружения дорожных знаков от 30 до 100 метров, светофоры и другие элементы дорожного движения дополнительно оснащать какими-либо датчиками не требуется. Стандарт могут одобрить в октябре 2020 года.

Сайт kp.ru писал, за какие проступки в 2020 году автомобилистов могут лишть водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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