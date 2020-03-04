Менеджер Little Big объяснил свой уход из группы после новостей о Евровидении

4 Март 2020 2020-03-04T02:29:21+03:00

Андрей Орехов разделяет гордость за команду, но не находит больше себе там места

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Новость об участии Little Big в Евровидении совпала с новостью об уходе из группы менеджера Адрея Орехова. В СМИ тут же попытались связать эти два события, якобы Орехов, не без участия которого команда шла к славе, уходит из-за того, что музыкантов пригласили на песенный конкурс.

Тут еще появилось интервью Орехова, опубликованное блогерами, где он признается, что для него "путь группы начал расходиться с представлениями" о том, чем он хочет заниматься. Менеджер признался, что горд за команду и вообще считает ее одной из самых профессиональных в России, но места больше в коллективе для себя не находит. И хотя про Евровидение он ничего не говорил, его уход связали именно с конкурсом.

В итоге Орехову пришлось объясняться в соцсетях:

- Я ушел из ЛБ (Little Big) не из-за Евровидения,- написал он в фейсбук.

Ранее украинскую певицу раскритиковали за поддержку россиян на музыкальном конкурсе. Jerry Heil предположила, что главный приз Евровидения в 2020 году возьмет Little Big.

ИСТОЧНИК KP.RU