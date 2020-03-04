2020-03-04T02:45:35+03:00
В мире

Ученые выяснили, кто реже всего болеет коронавирусом

Объяснить, по какой причине вирус "выбирает" жертв, исследователи не смогли
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ученые проанализировали почти 70 тысяч случаев заболевания в КитаеУченые проанализировали почти 70 тысяч случаев заболевания в КитаеФото: REUTERS
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Ученые назвали категорию людей, которые меньше других подвержены заражению коронавирусом. И хотя иммунитета от нового заболевания у человечества еще нет, как и вакцины, но инфекция по непонятным для науки причинам передается не всем, с кем контактирует заболевший. Есть люди, которых вирус "обошел" стороной.

Так, в Центре по контролю и профилактике заболеваний КНР проанализировали почти 70 тысяч случаев заболевания: пол, возраст, состояние здоровья и другие параметры. Оказалось, что дети и подростки от 0 до 19 лет болеют реже всего - из общего числа инфицированных только 1 процент пациентов этой возрастной группы.

- Тенденция связана с более крепкой иммунной системой детей. Тем не менее специалисты отмечают, что информации пока по данному вопросу мало,- сообщают Известия.

Еще одной причиной, по которой дети и подростки болеют реже - внимание родителей. Взрослые, как правило, внимательнее относятся к здоровью и гигиене детей, чем к своим собственным.

Чаще всего коронавирусом болеют люди около 60 лет с хроническими заболеваниями. Другая группа исследователей считает, что к вирусу больше восприимчивы выходцы из Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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