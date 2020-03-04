Эво Моралеса выдвинули на нобелевскую премию мира

4 Март 2020 2020-03-04T04:12:02+03:00

Об этом сообщил аргентинский правозащитник Адольфо Перес Эскивель, который в 1980 году сам был удостоен этой награды

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Бывший президент Боливии Эво Моралес будет претендовать на Нобелевскую премию мира. Беглым политик стал с осени 2019 года. После многочисленных акций протеста у себя в стране, он был вынужден подать в отставку и бежать в Мексику. Несмотря на то, как Моралес вероятно заканчивает свою политическую карьеру в Боливии, его, а правил он 13 лет, называли одним из лучших президентов. Причем не только жители Боливии, но и иностранные коллеги. При нем в стране появился средний класс, он знал, как привлекать иностранные инвестиции, Моралес сократил уровень нищеты, занялся образованием и здравоохранением. Но народ хотел перемен, не простил ему, что тот проигнорировал результаты народного голосования.

- Для меня большая честь сообщить вам, что я назначил своего друга Эво Моралеса Айму на Нобелевскую премию мира в 2020 году,- написал в твиттер правозащитник Адольфо Перес Эскивель, обладатель Нобелевской премии 1980 года.

Не все подписчики оценили заявление правозащитника, многие откровенно писали, что Моралес не достоин такого звания.

Нобелевская премия мира 2019 года досталась премьер-министру Эфиопии за усилия по урегулированию конфликтов с соседними странами.

ИСТОЧНИК KP.RU