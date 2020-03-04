В Южной Корее за сутки зарегистрировали в пять раз больше заболевших коронавирусом, чем в Китае

4 Март 2020 2020-03-04T05:22:55+03:00

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Властям и медикам Китая удалось добиться снижения темпов распространения коронавируса. И хотя в ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) официально пока не признают, что пик заболевания в КНР пройден, число новых случаев инфицирования сократилось по сравнению с данными за прошлые недели и по сравнению с другими странами. В Китае к утру 4 марта суточный показатель по заболевшим равен 119. Скончались 38 человек.

За тот же период в Южной Корее зарегистрировано 516 новых случаев заболевания. Это самый высокий показатель за пределами Китая.

Общее число заразившихся и погибших:

Южная Корея - 5328 инфицированы, 32 погибли;

Китай - 80 270 инфицированы, из них болеют 27 433 человека, выписаны 49 856, 2981 погибли.

Нестабильной остается ситуация в Иране, число заболевших коронавирусом достигло 2300 человек, подтверждены 77 смертей. Чтобы помочь Ирану справиться с эпидемией, в ВОЗ передали иранским медикам тест-наборы, а также технику для лечения пациентов с осложнениями. В Иран направились шесть групп эпидемиологов, врачей, лабораторных работников.

ИСТОЧНИК KP.RU