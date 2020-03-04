2020-03-04T05:43:03+03:00
В мире

26 человек пострадали при взрыве на химическом заводе в Южной Корее

Пожар произошел на заводе в провинции Чхунчхон-Намдо
Юлия САЛЬНИКОВА
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Два пострадавших находятся в тяжелом состоянииДва пострадавших находятся в тяжелом состоянииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На химическом заводе Lotte Chemical в Южной Корее произошел взрыв. Как сообщает агентство Yonhap, завод расположен в городе Сосан, провинции Чхунчхон-Намдо. Пожар начался в отсеке, где перегоняют нефть.

- В результате взрыва пострадали, по крайней мере, 26 человек, в том числе шесть рабочих завода,- сообщили со ссылкой на экстренные службы в издании.

Потушить пожар удалось только через три часа из-за того, что на месте произошла утечка нефтепродуктов. Погибших в результате ЧП нет, но два человека находятся в тяжелом состоянии.

В тоже время в Южной Корее продолжают бороться с распространением коронавируса. За последние две недели ситуация в мире изменилась. Если раньше эпицентром коронавируса был Китай, то теперь суточное число зараженных выше в Южной Корее и Иране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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