26 человек пострадали при взрыве на химическом заводе в Южной Корее

4 Март 2020 2020-03-04T05:43:03+03:00

Изменить размер текста: A A

На химическом заводе Lotte Chemical в Южной Корее произошел взрыв. Как сообщает агентство Yonhap, завод расположен в городе Сосан, провинции Чхунчхон-Намдо. Пожар начался в отсеке, где перегоняют нефть.

- В результате взрыва пострадали, по крайней мере, 26 человек, в том числе шесть рабочих завода,- сообщили со ссылкой на экстренные службы в издании.

Потушить пожар удалось только через три часа из-за того, что на месте произошла утечка нефтепродуктов. Погибших в результате ЧП нет, но два человека находятся в тяжелом состоянии.

В тоже время в Южной Корее продолжают бороться с распространением коронавируса. За последние две недели ситуация в мире изменилась. Если раньше эпицентром коронавируса был Китай, то теперь суточное число зараженных выше в Южной Корее и Иране.

ИСТОЧНИК KP.RU