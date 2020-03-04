В посольстве России в Италии обратились к согражданам из-за коронавируса

4 Март 2020 2020-03-04T06:20:00+03:00

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Россиян, находящихся в Италии, просят сообщить свои контактные данные сотрудникам посольства. Это необходимо, чтобы своевременно оказать помощь людям, если такая потребуется в связи с распространением коронавируса в Италии. Заболевание впервые зарегистрировано в Италии около 13 дней назад, но получило широкое распространение несмотря на усилия врачей и властей, пытающихся сдержать эпидемию.

- В случае обнаружения симптомов коронавируса или попадания в карантинные зоны в Италии, а также госпитализации в местные медицинские учреждения просим незамедлительно сообщить свои личные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения) и точное местонахождения в посольство РФ по адресу электронной почты consitalia@mid.ru,- приводит сообщение посольства России в Италии РИА Новости.

Италия, Южная Корея и Иран - в списке стран, где коронавирус распространился активнее всего, исключая Китай. В Италии по данным на 3 марта 2502 случая заболевания и 79 смертей. Наибольший рост числа новых случаев демонстрирует Южная Корея - в пять раз больше, чем в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU