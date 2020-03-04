2020-03-04T07:23:21+03:00
Общество

Германия планирует передать России «тысячи блоков данных» о военнопленных СССР

Немецкий посол отметил, что передача данных внесет свой вклад в примирение
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Германия планирует передать России «тысячи блоков данных» о военнопленных СССРГермания планирует передать России «тысячи блоков данных» о военнопленных СССРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В апреле Берлин планирует передать Москве данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях. Об этом сообщил посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр.

«Мы надеемся, что в апреле тысячи блоков данных будут переданы российской стороне. Речь идёт о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях», - заявил дипломат на вечере, посвященном памяти военнопленных.

Посол отметил, что передача данных о военнопленных внесет свой вклад в примирение и «в прояснение судеб этих людей».

Геза Андреас фон Гайр сообщил, что осенью прошлого года министры иностранных дел Германии и России, Хайко Маас и Сергей Лавров подписали соглашение о передаче и использовании данных о нескольких сотнях тысяч военнопленных СССР и интернированных, которые погибли в германском плену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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