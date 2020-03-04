Германия планирует передать России «тысячи блоков данных» о военнопленных СССР
В апреле Берлин планирует передать Москве данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях. Об этом сообщил посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр.
«Мы надеемся, что в апреле тысячи блоков данных будут переданы российской стороне. Речь идёт о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях», - заявил дипломат на вечере, посвященном памяти военнопленных.
Посол отметил, что передача данных о военнопленных внесет свой вклад в примирение и «в прояснение судеб этих людей».
Геза Андреас фон Гайр сообщил, что осенью прошлого года министры иностранных дел Германии и России, Хайко Маас и Сергей Лавров подписали соглашение о передаче и использовании данных о нескольких сотнях тысяч военнопленных СССР и интернированных, которые погибли в германском плену.
ИСТОЧНИК KP.RU