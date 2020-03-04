2020-03-04T07:42:32+03:00
Экономика

Способное завершить «Северный поток-2» судно сменило маршрут

Оно направляется в египетский порт Суэц
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Способное завершить «Северный поток-2» судно сменило маршрутСпособное завершить «Северный поток-2» судно сменило маршрутФото: REUTERS
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Судно «Академик Черский», которое может помочь в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», изменило маршрут. Пройдя мимо Шри-Ланки, оно направилось в египетский порт Суэц. Об этом говорят данные мониторингового сервиса, отслеживающего движение кораблей, Vesselfinder

В начале февраля российское судно-трубоукладчик покинуло порт Находки и взяло курс на Сингапур, куда должно был прибыть 22 февраля, однако 24 февраля изменило курс и отправилось в сторону Шри-Ланки.

Напомним, строительство «Северного потока – 2» приостановили из-за американских санкций, введенных против подрядчиков газопровода в декабре прошлого года.

В российской компании «Газпрома» сообщили, что сроки запуска газопровода назначены на конец текущего года. Министр энергетики Александр Новак отметил, что в это время магистраль заполнят газом и начнется поставка его абонентам. Он также сообщил о планах задействовать судно «Академик Черский» для работ по строительству трубопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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