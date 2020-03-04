Сезон аллергий: березы зацветут на месяц раньше срока

4 Март 2020 2020-03-04T08:14:23+03:00

Из-за теплой погоды сезон аллергий в этой году начнется на месяц раньше Фото: Евгения ГУСЕВА

Ученые уверены, что это произойдет уже в конце марта

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Сезон аллергий в этом году начнется раньше обычного. Из-за аномально теплой зимы еще в конце февраля зацвели ольха и орешник, а к концу марта, скорее всего, распустится береза.

Традиционно это дерево начинает цвети в конце апреля - начале мая, но весна 2020 сдвинула график.

Те, кто страдают аллергией, знают, что период цветения доставляет массу проблем. Береза считается более опасной, чем другие деревья и кустарники, поскольку чаще встречается в России.

— В нынешнем сезоне цветение началось раньше, чем это фиксировалось на протяжении 20–25 последних лет, — отметила ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, палинолог Елена Северова.

А дендролог, руководитель организации «Лесной доктор» Егор Елизаров отметил, что подобного не было в последние сто лет и ситуацию можно назвать экстраординарной.

Ситуацию усугубит сухая и ветреная погода, именно такую прогнозируют синоптики. Ветер будет приносить пыльцу в центральную часть страны из южных регионов.

- Аллергики начали обращаться в больницы две-три недели назад. Причина в том, что ольха выпускает свою пыльцу, даже когда еще лежит снег. У пациентов начинается насморк, чешутся глаза, есть слезотечение, кашель. Сейчас пыльцу смывает дождь, но если выглянет солнце, аллергикам станет заметно хуже, - рассказывает "Известиям" завлабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

Ранее синоптики спрогнозировали, что весна будет теплой, а 5 марта ожидается полный сход снега — обычно такое происходит 12 апреля.

С середины марта столбики термометров поднимутся до 8-13 градусов со знаком плюс, а вот осадков будет выпадать меньше нормы. Апрель тоже обещает быть теплым – на 2-3 градуса выше нормы – но сухим.

Ранее врач объяснила, какие угрозы здоровье несет теплая зима и весна.

ИСТОЧНИК KP.RU