2020-03-04T08:36:06+03:00
Авто

Автомобили научат отслеживать нарушения ПДД, совершенные водителей

Новую технологию планируют внедрять в машины, собираемые в России
Елена АКИМОВА
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Машины научат отслеживать нарушения ПДД, совершенные водителемМашины научат отслеживать нарушения ПДД, совершенные водителемФото: Андрей ЗАМАХИН
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Машины, которые собирают в России, научат распознавать нарушение ПДД. В случае фиксирования подобного, бортовой компьютер предупредит водителя о совершенном.

ГОСТ о требованиях к таким комплексам примут до конца октября 2020 года, сообщили в Росстандарте. Планируется, что система сможет реагировать на разметку, светофоры, дорожные знаки и передавать информацию на монитор водителя. В случае грубых нарушений (например, проезд перекрестка на запрещающий сигнал) будут использоваться тактильные сигналы – вибрация руля или сиденья.

Компьютер сможет анализировать ситуацию даже при скорости в 150 километров в час, а дальность определения дорожных знаков и сигналов светофора - от 30 до 100 м.

Подобные «умные» новинки могут появиться не только на легковых авто, но и на автобусах, троллейбусах, грузовиках.

В проекте стандарта отмечается, что у начинающих водителей будут востребованы функции предупреждения даже о незначительных нарушениях, поскольку новички могут совершать их непреднамеренно.

В группе «ГАЗ» сообщили «Известиям», что создание подобных систем начнется в ближайшее время и будет установлена на модели «Газель NN» (2021 год выпуска).

А в «АвтоВАЗе» отказались от комментариев. В «КамАЗе» и Sollers, а также российских представительствах Volkswagen, Renault, Toyota, Nissan, Hyundai не стали пояснять ситуацию.

Сейчас в России активно обсуждается вариант снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч. Многие эксперты выступают против данного нововведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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