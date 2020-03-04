2020-03-04T09:17:10+03:00
Экономика

Чаще всего ипотеку берут заемщики с доходом до 70 тысяч рублей

Показатель долговой нагрузки в 2019 году превысил 50 процентов
Елена АКИМОВА
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Россияне стали платить по ипотеке более 50 процентов своего доходаРоссияне стали платить по ипотеке более 50 процентов своего доходаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Показатель долговой нагрузки (ПДН) на ипотечников превысил 50 процентов. Такие данные отмечены в исследовании бюро кредитных историй ОКБ по итогам 2019 года.

Чаще других ипотеку берут граждане с доходом до 70 тыс. рублей, на погашение кредита у них уходит 63,3% от дохода.

В ЦБ отмечают, что почти 81% заемщиков в прошлом году отдавали на погашение ипотечного кредита 47-50 процентов своего дохода.

В крупных банках отмечают, что при оформлении данного кредита оценивается не только доход заемщика, но и созаемщика. Поэтому невысокая зарплата вовсе не значит, что клиент будет допускать просрочки.

Тем временем средний ежемесячный платеж по ипотеке в 2019-м вырос до 27,3 тыс. рублей. Годом ранее он был на отметке в 25,3 тыс., а 2017-м — 26,5 тыс.

- Платеж увеличивается соразмерно сумме кредита. Жилье дорожает и люди берут большие займы, а выдавать кредит на срок больше 30 лет банки не могут – это большие риски, - объясняет «Известиям» гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

В кредитных организациях отмечают, что снижение рынка ипотечного кредитования не прогнозируется благодаря мерам социальной поддержки населения. Индексация материнского капитала и выплаты за первого ребенка позволят людям не отказываться от ипотеки.

Ранее сообщалось, что россияне погрязли в кредитах. Количество выданных кредитных карт и их суммарный лимит упали более чем на 20% в январе этого года. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Число оформленных кредиток упало до 540,2 тыс. штук, а суммарный лимит - до 22,8 млрд руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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