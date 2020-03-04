Треть российских мужчин понимают, чего хочет женщина на 8 марта через намеки
На улице весна и не за горами долгожданный праздник всех женщин - 8 марта. Согласно исследованиям Роскачества, большая часть представителей сильного покупает подарок примерно за неделю до Международного женского дня.
Самостоятельным поиском презента занимается треть мужчин, еще треть - понимает намеками. Оставшиеся предпочитает не проявлять самодеятельность и узнают о желаемом заранее, спрашивая прямо.
Эксперты предупреждают, что многие мужчины в преддверии праздника становятся жертвами заоблачно низких цен и маркетинговых уловок.
Например, при покупке смартфона следует помнить, что накануне выхода новой модели, цены падают на предыдущий флагман.
- Лучший вариант – отслеживать цены на необходимый вам девайс сразу после нового года, чтобы дождаться выгодной цены в феврале. Так можно заранее выбрать подарок и на 23 февраля, и на 8 марта, – рассказали эксперты РИА Новости.
Кстати, о праздничных мероприятиях 8 марта в Москве можно узнать в афише kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU