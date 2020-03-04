Треть российских мужчин понимают, чего хочет женщина на 8 марта через намеки

4 Март 2020 2020-03-04T09:26:37+03:00

Еще треть предпочитает спрашивать о желаемых подарках прямо

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На улице весна и не за горами долгожданный праздник всех женщин - 8 марта. Согласно исследованиям Роскачества, большая часть представителей сильного покупает подарок примерно за неделю до Международного женского дня.

Самостоятельным поиском презента занимается треть мужчин, еще треть - понимает намеками. Оставшиеся предпочитает не проявлять самодеятельность и узнают о желаемом заранее, спрашивая прямо.

Эксперты предупреждают, что многие мужчины в преддверии праздника становятся жертвами заоблачно низких цен и маркетинговых уловок.

Например, при покупке смартфона следует помнить, что накануне выхода новой модели, цены падают на предыдущий флагман.

- Лучший вариант – отслеживать цены на необходимый вам девайс сразу после нового года, чтобы дождаться выгодной цены в феврале. Так можно заранее выбрать подарок и на 23 февраля, и на 8 марта, – рассказали эксперты РИА Новости.

Кстати, о праздничных мероприятиях 8 марта в Москве можно узнать в афише kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU