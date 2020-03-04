В Госдуме предложили изменить правила продажи сухого льда

4 Март 2020 2020-03-04T09:50:54+03:00

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Депутат Государственной Думы РФ Иван Сухарев направил в Роспотребнадзор письмо с предложением изменить маркировку упаковки сухого льда.

Политик обратил внимание коллег на февральское ЧП в банном комплексе на дне рождении у блогера Екатерины Диденко. По его мнению, далеко не все люди представляют реальную опасность при неправильном использовании этого вещества.

Однако сухой лед свободно продается по всей стране, в частности в режиме онлайн-торговли.

Для минимизации рисков Сухарев предложил обязать производителей наносить предупреждающую информацию об угрозах жизни и здоровью на 50% площади упаковки, а также прилагать к изделию специальный бланк с перечнем возможных негативных последствий, сообщает RT.

Напомним, смертельная вечеринка Кати Диденко проходила в банном комплексе в ночь с 28 на 29 февраля. Девушка-блогер вместе с компанией друзей праздновала свое 29-летие.

Порадовать своих подписчиков и "хайпануть" они решили при помощи большого количества сухого льда, который муж Екатерины подарил ей и высыпал в бассейн. Надышавшись углекислым газом, молодые люди теряли сознание и тонули. Трех человек спасти не удалось. Среди погибших оказался муж именинницы Валентин Диденко. Сама женщина уверяет, что супруг заранее предупреждал, что подготовил ей на день рождения сюрприз, но в детали не посвящал.

ИСТОЧНИК KP.RU