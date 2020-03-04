4 Март 2020 2020-03-04T09:56:54+03:00

Путин: Россия уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «одним щелчком пальцев» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Президент России Владимир Путин сообщил, что экономика нашей страны уходит от нефтезависимости, но постепенно, поскольку этого нельзя сделать по «щелчку пальцев»

«Мы реально уходим от этого, потому что доля ненефтегазовых доходов растет (…) Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев», - передает ТАСС слова главы государства.

Российский лидер также обратил внимание на стагнацию реальных доходов россиян, которую он назвал «одной из ключевых социальных проблем», вызванной резким падением цен на энергоносители. Он призвал правительство решить эту проблему.

По словам Путина, «наряду с таргетированием инфляции нужно поднимать реальные доходы граждан», что не просто, однако правительство «точно обязано» предпринять дополнительные усилия. «Сейчас мы это и обсуждаем», - добавил президент.

Напомним, на данный момент на фоне ситуации с коронавирусом наблюдается падение цены нам нефть. Накануне Путин заявил, что цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики, но страна должна быть готовой к самым разным сценариям на рынке нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU