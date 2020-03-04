4 Март 2020 2020-03-04T10:11:58+03:00

Путин: экономическая ситуация в стране не идеальна, но есть база для развития Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Российский лидер Владимир Путин признал, что экономическая ситуация в стране не идеальна, но стабильность создает базу для развития.

«Экономическая стабильность - это база для развития. И вообще, стабильность - это всегда база для развития. А застой это, по сути дела, движение назад, никакого развития», - сказал глава государства в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент России вспомнил ситуацию в экономике страны в 2000 года, когда за чертой бедности жили около 42 млн россиян, а долги государства достигали 145 млрд долларов при золотовалютных резервах в 12,5 млрд долларов.

«Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберемся», - признался президент и отметил, что на сегодняшний день пенсии и реальные доходы граждан существенно выросли, а за чертой бедности сейчас находятся 13,5 млн человек.

«Это не говорит о том, что сегодня все хорошо, совсем нет. Даже наоборот (…) люди сравнивают не с тем, что было вчера, как было плохо вчера, а с тем, как должно быть хорошо завтра», - добавил российский лидер.

Напомним, ранее Путин призвал правительство не только увеличить темпы роста экономики, но и улучшить саму ее структуру и качество.

ИСТОЧНИК KP.RU