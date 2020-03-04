Роспотребнадзор: новых случаев заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано
Роспотребнадзор не выявил в России новые случаи заражения людей коронавирусом COVID-2019. Об этом в среду, 4 марта, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалистами продолжается проведение комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий.
Напомним, вечером 2 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 24 госпитализированных и 83 находящихся на карантине после контактов с заболевшим коронавирусом. Также он рассказал, что то в детсадах и школах столицы вводится ежедневное измерение температуры у детей в связи с ситуацией с коронавирусом.
Всего за прошедшие сутки в мире зафиксировано 2 196 новых заражений. Суммарно этот показатель достиг 93 129 случая.
Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск якобы заразился новым типом коронавируса. Однако в Ватикане информацию проверили и опровергли. У понтифика обычная простуда.
ИСТОЧНИК KP.RU
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