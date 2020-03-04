2020-03-04T10:58:45+03:00
Общество

Роспотребнадзор: новых случаев заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано

Власти и медики держат ситуацию под строгим контролем
Юлия Кекова
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Роспотребнадзор не выявил в России новые случаи заражения людей коронавирусом COVID-2019. Об этом в среду, 4 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалистами продолжается проведение комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий.

Напомним, вечером 2 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 24 госпитализированных и 83 находящихся на карантине после контактов с заболевшим коронавирусом. Также он рассказал, что то в детсадах и школах столицы вводится ежедневное измерение температуры у детей в связи с ситуацией с коронавирусом.

Всего за прошедшие сутки в мире зафиксировано 2 196 новых заражений. Суммарно этот показатель достиг 93 129 случая.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск якобы заразился новым типом коронавируса. Однако в Ватикане информацию проверили и опровергли. У понтифика обычная простуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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