2020-03-04T10:22:40+03:00
Общество

Минздрав назвал самые распространенные заболевания у беременных пациенток

Чаще всего россиянки сталкиваются с анемией
Елена АКИМОВА
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Минздрав назвал заболевания, которые чаще всего встречаются у беременных женщинМинздрав назвал заболевания, которые чаще всего встречаются у беременных женщинФото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Минздрав назвал самые распространенные заболевания, которые встречаются у беременных пациенток. Чаще всего россиянки во время вынашивания ребенка сталкиваются со снижением количества гемоглобина или эритроцитов. Это заболевание в 2018 году было отмечено у 36% женщин.

Часто встречающие заболевания у беременных:

Пониженный гемоглобин или эритроциты – 36%,

Болезни мочеполовой системы -17%,

Болезни эндокринной системы - 8%,

Болезни системы кровообращения - 8%,

Сахарный диабет- 6%,

Венозные осложнения - 6%.

Директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева отметила, что анемия связана с большой кровопотерей во время менструации.

Часто наши женщины не знают норму и не обращаются к врачу в случае, если приходится использовать в день от 6 до 8 прокладок — в несколько раз больше положенного количества. Подобная ситуация, которая длится годами, в последствии приводит к анемии.

В Европе с данной проблемой сталкиваются реже, так как женщины часто принимают гормональные контрацептивы. Они способствуют сокращению продолжительности менструации до 2-3 дней и снижают ее обильность.

- Уменьшение кровопотери позитивно сказывается на организме. А вот высокое количество приводит к проблемам с легкими и печенью, а также на эндокринной и сердечно-сосудистой системой, - комментирует NEWS.ru Ерофеева.

Еще одна причина анемии – отсутствие в рационе достаточного количества продуктов, содержащих витамины группы В (красное мясо, печень, рыба, курица, молочные продукты).

Ранее эксперты рассказали, какой диеты стоит придерживаться кормящей маме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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