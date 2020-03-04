Минздрав назвал самые распространенные заболевания у беременных пациенток
Минздрав назвал самые распространенные заболевания, которые встречаются у беременных пациенток. Чаще всего россиянки во время вынашивания ребенка сталкиваются со снижением количества гемоглобина или эритроцитов. Это заболевание в 2018 году было отмечено у 36% женщин.
Часто встречающие заболевания у беременных:
Пониженный гемоглобин или эритроциты – 36%,
Болезни мочеполовой системы -17%,
Болезни эндокринной системы - 8%,
Болезни системы кровообращения - 8%,
Сахарный диабет- 6%,
Венозные осложнения - 6%.
Директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева отметила, что анемия связана с большой кровопотерей во время менструации.
Часто наши женщины не знают норму и не обращаются к врачу в случае, если приходится использовать в день от 6 до 8 прокладок — в несколько раз больше положенного количества. Подобная ситуация, которая длится годами, в последствии приводит к анемии.
В Европе с данной проблемой сталкиваются реже, так как женщины часто принимают гормональные контрацептивы. Они способствуют сокращению продолжительности менструации до 2-3 дней и снижают ее обильность.
- Уменьшение кровопотери позитивно сказывается на организме. А вот высокое количество приводит к проблемам с легкими и печенью, а также на эндокринной и сердечно-сосудистой системой, - комментирует NEWS.ru Ерофеева.
Еще одна причина анемии – отсутствие в рационе достаточного количества продуктов, содержащих витамины группы В (красное мясо, печень, рыба, курица, молочные продукты).
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ИСТОЧНИК KP.RU