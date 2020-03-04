Спецслужбы назвали радионяни уязвимыми для преступников
Незаменимые для многих родителей радионяни и смарткамеры оказались еще одним удобным средством для преступников.
По данным Национального центра кибербезопасности, входящего в состав британской спецслужбы электронной разведки (Центр правительственной связи Великобритании, GCHQ), предупреждает о возможных взломах киберпреступниками современных гаджетов. Преступники могут длительное время шпионить за их владельцами, сообщает BBC.
При покупке умной электроники покупателю рекомендуется позаботиться о защите своей конфиденциальной информации самостоятельно. Центр безопасности предлагает пользователям несколько стандартных правил, которые позволят снизить риск утечки данных.
- В первую очередь после приобретения камеры нужно сменить пароль на более сложный.
- Также не стоит забывать про обновления программного обеспечения. Конечно, это не гарантирует стопроцентную безопасность приборов наблюдения, но злоумышленникам будет на порядок труднее получить доступ к девайсам. Утечка информации может быть весьма масштабной.
ИСТОЧНИК KP.RU