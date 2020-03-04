2020-03-04T11:04:31+03:00
Общество

Спецслужбы назвали радионяни уязвимыми для преступников

Утечка информации может оказаться масштабной, предупредил Национальный центр кибербезопасности Великобритании
Юлия Кекова
Поделиться:
Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Незаменимые для многих родителей радионяни и смарткамеры оказались еще одним удобным средством для преступников.

По данным Национального центра кибербезопасности, входящего в состав британской спецслужбы электронной разведки (Центр правительственной связи Великобритании, GCHQ), предупреждает о возможных взломах киберпреступниками современных гаджетов. Преступники могут длительное время шпионить за их владельцами, сообщает BBC.

При покупке умной электроники покупателю рекомендуется позаботиться о защите своей конфиденциальной информации самостоятельно. Центр безопасности предлагает пользователям несколько стандартных правил, которые позволят снизить риск утечки данных.

- В первую очередь после приобретения камеры нужно сменить пароль на более сложный.

- Также не стоит забывать про обновления программного обеспечения. Конечно, это не гарантирует стопроцентную безопасность приборов наблюдения, но злоумышленникам будет на порядок труднее получить доступ к девайсам. Утечка информации может быть весьма масштабной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девушку-блогера избили в Таиланде соотечественники
Во Франции задержали мужчину, который взял в заложники беременную женщину и детей
"Это был большой риск": Путин рассказал про свое обещание, что кризис 1998 не повторится
Спецслужбы назвали радионяни уязвимыми для преступников
Минздрав назвал самые распространенные заболевания у беременных пациенток
Роспотребнадзор: новых случаев заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано
Путин: экономическая ситуация в стране не идеальна, но есть база для развития
Путин: Россия уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «одним щелчком пальцев»
В Госдуме предложили изменить правила продажи сухого льда
Алексей Сорокин: Матчи Евро-2020 могут показать в российском метро
Алексей Сорокин: Российским болельщикам для посещения матчей Евро-2020 нужна будет виза
Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС
Алексей Сорокин о возможном переносе Евро-2020: "Никаких негативных сигналов от УЕФА нет"
Треть российских мужчин понимают, чего хочет женщина на 8 марта через намеки
В России вводят запрет на вывоз из страны медицинских масок и респираторов
Чаще всего ипотеку берут заемщики с доходом до 70 тысяч рублей