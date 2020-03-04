2020-03-04T11:06:52+03:00
Происшествия

Во Франции задержали мужчину, который взял в заложники беременную женщину и детей

Правоохранительные органы сообщают, что никто не пострадал
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Во Франции задержали мужчину, который взял в заложники беременную женщину и детейВо Франции задержали мужчину, который взял в заложники беременную женщину и детейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Полицейские коммуны Ла-Шапель-Сен-Люк на севере Франции задержали вооружённого мужчину, который удерживал в заложниках беременную женщину и пятерых детей.

«Спецподразделение полиции Франции RAID провело операцию и задержало вооружённого человека», - говорится в заявлении правоохранительных органов.

В сообщении отмечается, что никто не пострадал, однако спасательные службы до сих пор остаются на месте происшествия.

Напомним, вечером во вторник, 3 марта во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и детей. Предположительно захват произошёл в ходе семейной ссоры. Правоохранители оцепили дом и вели переговоры. Когда прибыла первая группа полицейских, мужчина открыл огонь, но никто не пострадал.

По данным СМИ, мужчина 1986 года рождения и имеет проблемы с психикой

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девушку-блогера избили в Таиланде соотечественники
Во Франции задержали мужчину, который взял в заложники беременную женщину и детей
"Это был большой риск": Путин рассказал про свое обещание, что кризис 1998 не повторится
Спецслужбы назвали радионяни уязвимыми для преступников
Минздрав назвал самые распространенные заболевания у беременных пациенток
Роспотребнадзор: новых случаев заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано
Путин: экономическая ситуация в стране не идеальна, но есть база для развития
Путин: Россия уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «одним щелчком пальцев»
В Госдуме предложили изменить правила продажи сухого льда
Алексей Сорокин: Матчи Евро-2020 могут показать в российском метро
Алексей Сорокин: Российским болельщикам для посещения матчей Евро-2020 нужна будет виза
Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС
Алексей Сорокин о возможном переносе Евро-2020: "Никаких негативных сигналов от УЕФА нет"
Треть российских мужчин понимают, чего хочет женщина на 8 марта через намеки
В России вводят запрет на вывоз из страны медицинских масок и респираторов
Чаще всего ипотеку берут заемщики с доходом до 70 тысяч рублей