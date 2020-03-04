4 Март 2020 2020-03-04T11:06:52+03:00

Во Франции задержали мужчину, который взял в заложники беременную женщину и детей Фото: REUTERS

Правоохранительные органы сообщают, что никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

Полицейские коммуны Ла-Шапель-Сен-Люк на севере Франции задержали вооружённого мужчину, который удерживал в заложниках беременную женщину и пятерых детей.

«Спецподразделение полиции Франции RAID провело операцию и задержало вооружённого человека», - говорится в заявлении правоохранительных органов.

В сообщении отмечается, что никто не пострадал, однако спасательные службы до сих пор остаются на месте происшествия.

Напомним, вечером во вторник, 3 марта во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и детей. Предположительно захват произошёл в ходе семейной ссоры. Правоохранители оцепили дом и вели переговоры. Когда прибыла первая группа полицейских, мужчина открыл огонь, но никто не пострадал.

По данным СМИ, мужчина 1986 года рождения и имеет проблемы с психикой

ИСТОЧНИК KP.RU