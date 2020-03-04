В Счетной палате усомнились в прогнозе по снижению бедности в России

4 Март 2020 2020-03-04T12:59:52+03:00

Чтобы уровень бедности действительно снизился до 10,8%, требуется больше адресных мер поддержки, считают в ведомстве Фото: Евгения ГУСЕВА

Чтобы уровень бедности действительно снизился до 10,8%, требуется больше адресных мер поддержки, считают в ведомстве

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Новых социальных инициатив может не хватить для снижения уровня бедности в 2020 году. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок в федеральный бюджет на 2020–2022 годы.

По уточненному прогнозу социально-экономического развития РФ, уровень бедности в 2021 году может снизиться до 9,8% (10,8%), в 2022 году (9,4%) составит всего 8,8%.

На заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал такой прогноз "оптимистичным".

- Мы считаем, что это оптимистичный вариант, учитывая, что еще остаются неопределенными последствия, связанные с коронавирусом. Надеемся, что они будут минимальными. Но, тем не менее, они уже сказываются и на российской экономике, - отметил он.

Достичь снижения уровня бедности, отмечается в документе, планируется благодаря реализации мер социального пакета из послания Президента Федеральному собранию. Ожидается, что они помогут повысить уровень дохода населения и простимулировать потребительской спрос.

- За счет этих мер планируется снизить уровень бедности в 2020 году на 0,9 п.п. И мы надеемся, что в конце этого года он составит 10,8%. Однако, чтобы добиться таких результатов, необходимо внедрять больше адресных мер поддержки, – считает Алексей Кудрин.

Напомним, в декабре 2019 года в Китае произошла вспышка заболевания людей коронавирусом нового типа. Болезнь активно распространилась не только среди местных жителей, но и была выявлена я в ряде других стран. Согласно последним данным Роспотребнадзора, новых случаев инфицирования коронавирусом в России не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU