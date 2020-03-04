США нанесли воздушный удар по боевикам Талибан*
В афганской провинции Гильменд Соединённые Штаты нанесли воздушный удар по боевикам запрещенного в России движения «Талибан»*.
Как передает Reuters со ссылкой на представителя вооруженных сил США, атаковали талибов, которые начали обстреливать Контрольно-пропускной пункт афганских национальных сил безопасности. Пентагон утверждает, что удар был оборонительным и направлен на «срыв» нападения талибов.
Это было первое нападение Штатов на талибов за одиннадцать дней.
Напомним, 29 февраля на торжественной церемонии в Катаре «Талибан»* и Вашингтон подписали первое за более чем 18 лет войны мирное соглашение, которое подразумевает вывод американских войск из Афганистана и запуск мирного урегулирования конфликта в стране.
Представители МИД Ирана заявил, что США не имели права подписывать договор с радикальным движением, а спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что «Исламское государство»* постарается сорвать соглашение.
Накануне, 3 марта, президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с заместителем лидера «Талибана»* по политическим вопросам муллой Абдулой Гани Барадаром. По словам главы Белого дома все прошло «хорошо».
* Запрещённая в России террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU