США нанесли воздушный удар по боевикам Талибан*

4 Март 2020 2020-03-04T11:48:00+03:00

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В афганской провинции Гильменд Соединённые Штаты нанесли воздушный удар по боевикам запрещенного в России движения «Талибан»*.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя вооруженных сил США, атаковали талибов, которые начали обстреливать Контрольно-пропускной пункт афганских национальных сил безопасности. Пентагон утверждает, что удар был оборонительным и направлен на «срыв» нападения талибов.

Это было первое нападение Штатов на талибов за одиннадцать дней.

Напомним, 29 февраля на торжественной церемонии в Катаре «Талибан»* и Вашингтон подписали первое за более чем 18 лет войны мирное соглашение, которое подразумевает вывод американских войск из Афганистана и запуск мирного урегулирования конфликта в стране.

Представители МИД Ирана заявил, что США не имели права подписывать договор с радикальным движением, а спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что «Исламское государство»* постарается сорвать соглашение.

Накануне, 3 марта, президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с заместителем лидера «Талибана»* по политическим вопросам муллой Абдулой Гани Барадаром. По словам главы Белого дома все прошло «хорошо».

* Запрещённая в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU