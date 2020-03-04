МОК прояснил свой ответ по поводу поддельных подписей Родченкова
В Лозанне подошли к концу слушания по делам российских биатлонисток Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной. В ходе разбирательств неожиданно возникла деталь - подписи на документах Григория Родченкова, на основе которых выдвинуты обвинения, вызвали сомнения у экспертов.
Так, Родченков дал согласие на использование подписи к двум документам. Однако специалисты-почерковеды установили, что на семи были сделаны другим лицом. МОК дали время на пояснение этого вопроса и вот ответ пришел:
- Сегодня МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление доктора Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией, - цитирует ТАСС заявление Международного Олимпийского Комитета.
Отметим, что в CAS российские биатлонистки оспаривали решение МОК пожизненно отстранить их Олимпиад и аннулировать результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи. В эстафете наши девушки стали вторыми. Четвертой в том квартете была Екатерина Шумилова. Помимо прочего, Вилухина была лишена второго места в спринтерской гонке.
ИСТОЧНИК KP.RU