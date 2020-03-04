2020-03-04T12:03:09+03:00
Общество

В ОП поддержали идею ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Инициативу прокомментировал руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В России могут ограничить продажу алкоголя в кафе и ресторанахВ России могут ограничить продажу алкоголя в кафе и ресторанахФото: Олег ЗОЛОТО
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В Общественной палате одобрили инициативу ограничить по времени продужу алкоголя в ресторанах и барах, которые находятся в многоквартирных домах. Член ОП России, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев отметил важность этого проекта.

«Я считаю, что такого рода законодательные изменения жизненно необходимы сегодня. Бизнес должен быть ответственным и безопасным для наших домов», — цитирует Хамзаева RT.

Эксперт отметил, что за последние три года количество заведений, продающих алкоголь, расположенных в жилых домах значительно выросло. Особенно это ощущается в регионах.

«Продажа алкоголя в жилых домах не приветствуется нашими гражданами. Время (продажи. — прим.ред.) нужно ограничивать всем, кто продаёт алкоголь в жилых домах, не только сейчас мы говорим про магазины или пивнушки, но в том числе и про рестораны, находящиеся в жилом секторе», - подчеркнул Хамзаев.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты доработали ко второму чтению законопроект об ограничении времени продажи алкоголя в местах общественно питания в многоквартирных жилых домах, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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