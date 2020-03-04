В ОП поддержали идею ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
В Общественной палате одобрили инициативу ограничить по времени продужу алкоголя в ресторанах и барах, которые находятся в многоквартирных домах. Член ОП России, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев отметил важность этого проекта.
«Я считаю, что такого рода законодательные изменения жизненно необходимы сегодня. Бизнес должен быть ответственным и безопасным для наших домов», — цитирует Хамзаева RT.
Эксперт отметил, что за последние три года количество заведений, продающих алкоголь, расположенных в жилых домах значительно выросло. Особенно это ощущается в регионах.
«Продажа алкоголя в жилых домах не приветствуется нашими гражданами. Время (продажи. — прим.ред.) нужно ограничивать всем, кто продаёт алкоголь в жилых домах, не только сейчас мы говорим про магазины или пивнушки, но в том числе и про рестораны, находящиеся в жилом секторе», - подчеркнул Хамзаев.
Напомним, ранее стало известно, что депутаты доработали ко второму чтению законопроект об ограничении времени продажи алкоголя в местах общественно питания в многоквартирных жилых домах, пишет сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU