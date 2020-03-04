Ученые предсказали исчезновение половины пляжей в мире
Через 80 лет количество мест для отдыха на берегах морей и океанов сократится почти на 50%.
К такому выводу специалисты Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии пришли основываясь на изменениях климата и повышении уровня моря. Они предсказывают, что порядка 10 стран мира лишатся своих песчаных пляжей, что принесет серьезный ущерб туризму, цитирует исследование Phys.org.
Кроме того, это может привести к исчезновению прибрежных линий, которые являются дополнительной защитой при штормах и наводнениях.
Сильнее всего пострадает Австралия. В течение следующих 60 лет она может потерять 15 тысяч километров берега. Ущерб будет также нанесен еще девяти странам.
Список стран, которые могут лишиться пляжей к 2100 году:
1. Австралия
2. Канада
3. Чили
4. США
5. Мексика
6. Китай
7. Россия
8. Аргентина
9. Индия
10. Бразилия
В настоящее время песчаные пляжи занимают более трети мировой береговой линии и часто расположены в густонаселенных районах. Согласно самому наихудшему сценарию развития событий, уровень моря поднимется на 84 сантиметра и к 2100 году мир потеряет 49,5% своих песчаных пляжей, то есть почти 132 тысячи километров береговой линии.
ИСТОЧНИК KP.RU