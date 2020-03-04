2020-03-04T12:36:39+03:00
Общество

Ученые предсказали исчезновение половины пляжей в мире

Песчаных берегов в 10 странах мира на Земле не станет к 2100 году
Юлия Кекова
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Через 80 лет количество мест для отдыха на берегах морей и океанов сократится почти на 50%.Через 80 лет количество мест для отдыха на берегах морей и океанов сократится почти на 50%.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Через 80 лет количество мест для отдыха на берегах морей и океанов сократится почти на 50%.

К такому выводу специалисты Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии пришли основываясь на изменениях климата и повышении уровня моря. Они предсказывают, что порядка 10 стран мира лишатся своих песчаных пляжей, что принесет серьезный ущерб туризму, цитирует исследование Phys.org.

Кроме того, это может привести к исчезновению прибрежных линий, которые являются дополнительной защитой при штормах и наводнениях.

Сильнее всего пострадает Австралия. В течение следующих 60 лет она может потерять 15 тысяч километров берега. Ущерб будет также нанесен еще девяти странам.

Список стран, которые могут лишиться пляжей к 2100 году:

1. Австралия

2. Канада

3. Чили

4. США

5. Мексика

6. Китай

7. Россия

8. Аргентина

9. Индия

10. Бразилия

В настоящее время песчаные пляжи занимают более трети мировой береговой линии и часто расположены в густонаселенных районах. Согласно самому наихудшему сценарию развития событий, уровень моря поднимется на 84 сантиметра и к 2100 году мир потеряет 49,5% своих песчаных пляжей, то есть почти 132 тысячи километров береговой линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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