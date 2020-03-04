2020-03-04T12:13:12+03:00
Умные вещи

Российские ученые придумали, как защитить государственные компьютеры от взлома

На создание технологии ушло около десяти лет
Елена АКИМОВА
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Российские ученые разработали программу для определения уязвимости компьютеровРоссийские ученые разработали программу для определения уязвимости компьютеровФото: Александр ГЛУЗ
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Российские ученые придумали новую технологию, которая позволит находить ошибки в работе операционных систем компьютеров и указывать на уязвимые места. Именно эти лазейки обычно используют злоумышленники, чтобы взломать программы и украсть данные.

Проверка работы системы с помощью новой разработки занимает несколько часов, после специалист получает не только навигацию по ошибкам, но и инструкцию для их исправления. На создание технологии сканера кода, названного Svace (Security Vulnerabilities and Critical Errors — «уязвимости безопасности и критические ошибки»), ушло около десяти лет.

— Статический анализ — это основная технология проверки ПО на уязвимости, — пояснил «Известиям» директор Института системного программирования РАН, академик Арутюн Аветисян. — Работает она следующим образом: на вход поступает исходный код ОС или браузера, а на выходе – отмеченные потенциально уязвимые места. А вот устранять недочеты должен специалист.

При этом сканер должен работать максимально быстро — например, вся ОС Android должна быть проверена за несколько часов. Если перепроверять весь код постоянно, производительность самой программы резко падает. Поэтому Svace сначала проверяет всю систему, а затем отслеживает вносимые изменения и смотрит только их. Такая особенность даст возможность постоянно тестировать код, контролируя безопасность структуры, которая ее использует.

Разработка походит для проверки не только отечественных, но и иностранных программ. Несколько зарубежных компаний уже заявили об интересе к продукции.

Применять разработку можно также в государственных учреждениях. Это поможет избежать потери персональных данных россиян и другой важной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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