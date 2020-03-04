2020-03-04T12:47:53+03:00
Происшествия

Во время оползня в Бразилии погибли по меньшей мере 16 человек

Десятки числятся пропавшими без вести
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Во время оползня в Бразилии погибли по меньшей мере 16 человекВо время оползня в Бразилии погибли по меньшей мере 16 человекФото: REUTERS
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В результате оползней в Бразилии погибли по меньшей мере 16 человек, десятки числятся пропавшими без вести.

Как сообщает агентство Associated Press, мощные ливни в штате Сан-Паулу вызвали оползни в трех городах: Сантус, Сау-Винсенте и Гуаружа, где сход земляного потока разрушил две сотни жилых домов.

В конце прошлого года во время оползня в Бразилии погибли семь человек. В январе жертвами ливней в стране стали более 60 человек, по меньшей мере 12 пострадали. Стихия затронула более 11,4 тысячи человек, которые были вынуждены покинуть свои дома. Тогда в столице штата Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет метеонаблюдений количество осадков.

Напомним, днем ранее, 3 марта, в штате Теннесси прошел один из самых разрушительных торнадо, который уничтожил больше 140 домов в Соединенных Штатов. Жертвами стихии стали 25 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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