4 Март 2020 2020-03-04T12:47:53+03:00

Во время оползня в Бразилии погибли по меньшей мере 16 человек Фото: REUTERS

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В результате оползней в Бразилии погибли по меньшей мере 16 человек, десятки числятся пропавшими без вести.

Как сообщает агентство Associated Press, мощные ливни в штате Сан-Паулу вызвали оползни в трех городах: Сантус, Сау-Винсенте и Гуаружа, где сход земляного потока разрушил две сотни жилых домов.

В конце прошлого года во время оползня в Бразилии погибли семь человек. В январе жертвами ливней в стране стали более 60 человек, по меньшей мере 12 пострадали. Стихия затронула более 11,4 тысячи человек, которые были вынуждены покинуть свои дома. Тогда в столице штата Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет метеонаблюдений количество осадков.

Напомним, днем ранее, 3 марта, в штате Теннесси прошел один из самых разрушительных торнадо, который уничтожил больше 140 домов в Соединенных Штатов. Жертвами стихии стали 25 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU