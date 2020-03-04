Сенатор спрогнозировал реакцию ЕС в случае попыток Украины заморозить «Северный поток -2»

4 Март 2020 2020-03-04T12:32:44+03:00

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Член Совета Федерации Олег Морозов предположил, какой может быть реакция Евросоюза на попытку заморозить проект «Северный поток -2». Сейчас «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с Вашингтоном по поводу возможных санкций.

Сенатор отметил, что «Украина уже получила, что хотела, теперь хочет испортить ужин Европе».

-Для европейцев «Северный поток» - это вопрос стратегический, по нему точно не будут уступать. Все прекрасно понимают, что какие бы санкции не вводились, от российского газа не откажутся ни европейские страны, ни консорциум, — пояснил Олег Морозов.

Сейчас строительство газопровода находится в завершающей стадии и в Совфеде уверены, что его удастся довести до конца, несмотря ни на какие санкции.

-Эта игра может испортить европейцам настроение и пощекотать самолюбие Украины, не более. В этот раз вряд ли можно будет ожидать каких-то реальных последний — американцы тоже прекрасно понимают, что Киев свое получил. Теперь любые санкции станут ударом по европейские партнерам Вашингтона, — комментирует ФАН Олег Морозов.

Ранее сообщалось, что глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев обсудил с представителями правительства США на вашингтонском Атлантическом совете российский проект "Северный поток-2". В частности, интересовал украинцев только один вопрос - как сделать так, чтобы сорвать реализацию проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU