2020-03-04T12:32:44+03:00
Политика

Сенатор спрогнозировал реакцию ЕС в случае попыток Украины заморозить «Северный поток -2»

«Нафтогаз Украины» обсуждает с Вашингтоном возможные санкции
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Совфеде оценили перспективы Украины сорвать реализацию "Северного потока -2"В Совфеде оценили перспективы Украины сорвать реализацию "Северного потока -2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Член Совета Федерации Олег Морозов предположил, какой может быть реакция Евросоюза на попытку заморозить проект «Северный поток -2». Сейчас «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с Вашингтоном по поводу возможных санкций.

Сенатор отметил, что «Украина уже получила, что хотела, теперь хочет испортить ужин Европе».

-Для европейцев «Северный поток» - это вопрос стратегический, по нему точно не будут уступать. Все прекрасно понимают, что какие бы санкции не вводились, от российского газа не откажутся ни европейские страны, ни консорциум, — пояснил Олег Морозов.

Сейчас строительство газопровода находится в завершающей стадии и в Совфеде уверены, что его удастся довести до конца, несмотря ни на какие санкции.

-Эта игра может испортить европейцам настроение и пощекотать самолюбие Украины, не более. В этот раз вряд ли можно будет ожидать каких-то реальных последний — американцы тоже прекрасно понимают, что Киев свое получил. Теперь любые санкции станут ударом по европейские партнерам Вашингтона, — комментирует ФАН Олег Морозов.

Ранее сообщалось, что глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев обсудил с представителями правительства США на вашингтонском Атлантическом совете российский проект "Северный поток-2". В частности, интересовал украинцев только один вопрос - как сделать так, чтобы сорвать реализацию проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кремль: поправка о государствообразующем народе в Конституции не ущемляет права иных этносов
Во время оползня в Бразилии погибли по меньшей мере 16 человек
В Счетной палате усомнились в прогнозе по снижению бедности в России
Ученые предсказали исчезновение половины пляжей в мире
Сенатор спрогнозировал реакцию ЕС в случае попыток Украины заморозить «Северный поток -2»
Курс доллара опустился ниже 66 рублей
Российские ученые придумали, как защитить государственные компьютеры от взлома
В ОП поддержали идею ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
МОК прояснил свой ответ по поводу поддельных подписей Родченкова
США нанесли воздушный удар по боевикам Талибан*
Названы самые популярные подарки на 8 марта
Минобороны Турции сообщило о гибели двух турецких солдат в Идлибе
Девушку-блогера избили в Таиланде соотечественники
Во Франции задержали мужчину, который взял в заложники беременную женщину и детей
"Это был большой риск": Путин рассказал про свое обещание, что кризис 1998 не повторится
Спецслужбы назвали радионяни уязвимыми для преступников
Минздрав назвал самые распространенные заболевания у беременных пациенток
Роспотребнадзор: новых случаев заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано
Путин: экономическая ситуация в стране не идеальна, но есть база для развития
Путин: Россия уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «одним щелчком пальцев»
В Госдуме предложили изменить правила продажи сухого льда
Алексей Сорокин: Матчи Евро-2020 могут показать в российском метро
Алексей Сорокин: Российским болельщикам для посещения матчей Евро-2020 нужна будет виза
Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС
Алексей Сорокин о возможном переносе Евро-2020: "Никаких негативных сигналов от УЕФА нет"
Треть российских мужчин понимают, чего хочет женщина на 8 марта через намеки
В России вводят запрет на вывоз из страны медицинских масок и респираторов
Чаще всего ипотеку берут заемщики с доходом до 70 тысяч рублей