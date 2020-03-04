Умер Алексей Сорокин - адмирал флота

4 Март 2020 2020-03-04T13:18:02+03:00

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В среду, 4 марта, после тяжелой и длительной болезни в возрасте 97 лет умер адмирал флота Алексей Сорокин. Об этом сообщили в "Клубе военачальников Российской Федерации".

Алексей Иванович родился в многодетной семье Сорокиных 28 марта 1922 в Кирилловке Нижегородской губернии РСФСР. Когда ему исполнилось 11 лет умер его отец, инвалид гражданской войны.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная Война, Алексей Сорокин был призван в Красную Армию. Там же он прошел обучение на минометчика, после чего сам стал инструктором. Служил в 977 стрелковом полку 270 стрелковой дивизии в должности командира минометного расчета. Вместе с полком он храбро сражался на Калининском, затем 1-м Прибалтийском фронтах.

За годы войны принимал участия в Смоленской, Белорусской, Прибалтийской операциях. А Великую Победу встретил при блокаде Курляндской группировки врага. Кстати, его старший брат, сержант Сорокин Серафим Иванович, призванный в РККА в декабре 1941 года, пропал без вести на фронте под Москвой в марте 1942 года.

В 1948 году Алексей Сорокин успешно зачислен в Военно-политическую академию имени В. И. Ленина на военно-морской факультет. Изначально он хотел поступить на артиллерийское направление, но желающих там учиться оказалось слишком много.

Спустя годы работы он получил назначение на должность члена военного Совета — начальника политуправления Северного флота. В 1975 году Сорокину присвоено звание вице-адмирал. В 1989-1991 годах был избран Народным депутатом 11 созыва Верховного Совета СССР.

Уйдя в отставку, адмирал возглавлял Объединенную редколлегию общероссийской Книги Памяти павших в годы Великой Отечественной войны.

Среди его наград орден Почёта — «За заслуги в укреплении обороноспособности страны и многолетнюю активную общественную деятельность», орден Ленина, орден Октябрьской Революции, ордены Отечественной войны, орден Трудового Красного Знамени и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU