Кремль проанализирует решение суда по делу МН17

4 Март 2020 2020-03-04T13:29:31+03:00

Песков отметил, что Москва «подвергала сомнению объективность работы следственной группы», поскольку российская сторона не могла участвовать в ней [видео]

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Администрация президента России отказывается прогнозировать выводы суда по делу о крушении малайзийского «Боинга» на юго-востоке Украины, но подробно изучит все итоги. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Что касается решений суда, то мы не будем их предвосхищать, будем комментировать и анализировать то, что произойдет, насколько они (решения суда) будут аргументированы, подкреплены доказательствами», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Москва «всегда подвергала сомнению объективность работы следственной группы», поскольку российская сторона была лишены возможности участия с ней.

Напомним, крушение самолёта «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли. В созданную специально для расследования авиакатастрофы Совместную следственную группу вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне прошлого года следственная группа назвала имена одного украинца и трёх россиян, которых они подозревают в причастности к авиакатастрофе. Суд над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

В середине февраля стали известны новые подробности расследования. Оказывается, голландская разведка все это время знала, что в месте крушения не было ни одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730197" frameborder="0"></iframe> Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17.

ИСТОЧНИК KP.RU