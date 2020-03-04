Кремль проанализирует решение суда по делу МН17
Администрация президента России отказывается прогнозировать выводы суда по делу о крушении малайзийского «Боинга» на юго-востоке Украины, но подробно изучит все итоги. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
«Что касается решений суда, то мы не будем их предвосхищать, будем комментировать и анализировать то, что произойдет, насколько они (решения суда) будут аргументированы, подкреплены доказательствами», - сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что Москва «всегда подвергала сомнению объективность работы следственной группы», поскольку российская сторона была лишены возможности участия с ней.
Напомним, крушение самолёта «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли. В созданную специально для расследования авиакатастрофы Совместную следственную группу вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
В июне прошлого года следственная группа назвала имена одного украинца и трёх россиян, которых они подозревают в причастности к авиакатастрофе. Суд над ними должен начаться 9 марта 2020 года.
В середине февраля стали известны новые подробности расследования. Оказывается, голландская разведка все это время знала, что в месте крушения не было ни одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Крушение малайзийского боинга на границе Украины с Россией»